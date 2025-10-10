"إعلام الأسرى" يصدرُ بيانًا توضيحيًا حول أسماء المُعتقلين الفلسطينيين ضمن صفقة التَّبادل

نوَّه مكتب إعلام الأسرى إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن قوائم الأسرى ضمن صفقة التبادل.

وأكد "إعلام الأسرى" في بيان صحفي مقتضب، ظهر اليوم الجمعة، أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم نشر القوائم الرسمية عبر منصات مكتب إعلام الأسرى.

وأمس الخميس، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ لإنهاء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.

وقال الحية، "نعلن اليوم أمام شعبنا وأمتنا والعالم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وبدء تنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات بشكلٍ كامل".

وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1,700 أسير من أبناء غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى جميع الأطفال والنساء.

وأكد الحية أن الحركة تسلّمت ضمانات رسمية من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب انتهت تمامًا. مضيفًا: "سنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال باقي الخطوات وتحقيق مصالح شعبنا وتقرير مصيره بنفسه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة شكّل "ملحمةً أدهشت العالم" خلال عامين من الحرب، مؤكدًا أن المقاومة واجهت جيش الاحتلال من نقطة الصفر، وأفشلت مخططاته في التهجير والتجويع وصناعة الفوضى.

وأوضح الحية أن وفد الحركة إلى مفاوضات شرم الشيخ جاء "متسلحًا بالمسؤولية الوطنية والإيجابية، وهو ما مكّن المقاومة من إنجاز اتفاقٍ نقدمه اليوم لشعبنا العزيز"، لافتًا إلى أن الرد الفلسطيني على خطة الرئيس الأميركي "جاء بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويحفظ حقوقه ودماءه".

المصدر / فلسطين اون لاين