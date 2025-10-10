فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إعلام الأسرى" يصدرُ بيانًا توضيحيًا حول أسماء المُعتقلين الفلسطينيين ضمن صفقة التَّبادل

"ليست لترامب".. منح جائزة نوبل للسلام للفنزويلية ماريا ماتشادو

عامان من "الطوفان"، وذاكرة تقاوم النسيان

الداخلية بغزة: بدء الانتشار في مناطق انسحاب الاحتلال لإعادة النظام

ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا

وقف إطلاق النَّار يدخل حيز التنفيذ وآلاف النَّازحين يعودون إلى مدينة غزَّة عبر شارع الرشيد

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات شمال رام الله

لجنة نوبل للسَّلام تضعُ لمساتها الأخيرة قبل الإعلان وترمب ينتظر.. هل تمنحه الجائزة؟

الصِّحّة بغزَّة: جهَّزنا خطةً للتَّعافي والنُّهوض بالقطاع الصحي بعد عامين من الإبادة

"أقلُّ من إنسانٍ مهدورٍ دمُه وأكبرُ من خائنٍٍ لم يعرفْ قراءةَ التَّاريخ".. إليكم قصَّة ياسر أبو شباب

"ليست لترامب".. منح جائزة نوبل للسلام للفنزويلية ماريا ماتشادو

10 أكتوبر 2025 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
...
ماريا ماتشادو التي فازت بجائزة نوبل للسَّلام

قرّرت لجنة نوبل، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وليس للرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، الذي لم يُخفِ في أكثر من مناسبة، طموحة بالظّفر في الجائزة.

وفازت زعيمة المعارضة الفنزويلية بجائزة نوبل للسلام، لجهودها "من أجل عملية انتقال عادلة وسلمية من نظام ديكتاتوري إلى آخر ديمقراطي".

وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية، يورغن واتنه فليدنس في أوسلو، إن "ماريا كوريا ماتشادو، قدّمت مثالا استثنائيا على الشجاعة في النشاط المدني في أميركا اللاتينية في الفترة الأخيرة".

وتعد ماتشادو، السياسية والناشطة المعروفة بمعارضتها الصريحة للنظام الحاكم في فنزويلا، رمزًا للصمود في وجه القمع السياسي والاضطهاد.

وعملت لسنوات تحت ظروف صعبة، واضطرت أحيانًا للاختباء حمايةً لنفسها من المخاطر السياسية، لكنها واصلت نشاطها من أجل تحقيق تحول ديمقراطي في بلادها.

وأشادت اللجنة في بيانها الرسمي بدورها، معتبرة أنها "حافظت على شعلة الديمقراطية في ظل تزايد الظلام"، مشيرة إلى التحديات السياسية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه فنزويلا، وإلى كفاحها المستمر من أجل السلام والحرية.

المصدر / وكالات
#جائزة نوبل #الحرب على غزة #دونالد ترمب #طوفان الأقصى #ماريا ماتشادو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة