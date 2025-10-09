تصعيد رغم الهدنة.. شهداء ومصابون في قصف "إسرائيلي" على غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، مساء الخميس، في قصفٍ إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بعد ساعاتٍ فقط من الإعلان عن التوصّل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال بوساطة مصرية – قطرية – تركية وبرعاية أميركية.

وفي مجزرة وحشية، أعلنت مصادر محلية، انتشال 4 شهداء وأكثر من 40 شخصًا ما يزالون تحت الأنقاض بعد استهداف إسرائيلي بناية سكنية قرب مفترق الطيران غربي مدينة غزة

وشنت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية استهدفت شمال ووسط وجنوب القطاع، ونفّذت سلسلة غارات وقصفٍ بالقذائف والرصاص الحي والقنابل الدخانية، بالتزامن مع تحليقٍ مكثّفٍ للطائرات في أجواء القطاع.

وأفادت مصادر محلي، مساء اليوم الخميس، بارتقاء شهيدتان ومصابون ومفقودون في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة غبون في الشارع المقابل لمخبز السلطان في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

في مدينة خان يونس، استُشهد شاب فلسطيني وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصفٍ استهدف تجمّعًا للمدنيين في حارة البيوك وسط المدينة، فيما استشهدت امرأة وأُصيب آخرون في قصفٍ مدفعي استهدف مدينة حمد السكنية. كما أُصيب عدد من الفلسطينيين في قصفٍ استهدف مجموعة مدنيين قرب دوّار بني سهيلا شرق خان يونس.

وأصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات، قرب ما يُعرف بـ"مدينة الأسرى"، أثناء محاولتهم العودة من الجنوب إلى الشمال عبر شارع الرشيد الساحلي، فيما واصلت المدفعية قصف محيط المنطقة بالقذائف والقنابل الدخانية.

وفي مدينة غزة، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عدّة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وشارع النفق، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات. كما أطلقت طائراتٌ مُسيّرة النار على نازحين داخل مدرسة اليرموك غرب المدينة، ما أدى إلى وقوع عددٍ من الإصابات.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، أُصيب أربعة مواطنين جرّاء قصفٍ طال عدّة مناطق سكنية، بينما شوهدت أعمدة الدخان الكثيفة تتصاعد من المناطق المستهدفة، وسط إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال وتحركاتٍ ميدانية مكثفة.

استشهد 17 مواطنًا وأصيب عدد آخر اليوم الخميس، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 17 مواطنًا وإصابة آخرين جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن 8 شهداء وصلوا مستشفيي الشفاء والمعمداني بمدينة غزة، في حين وصل مستشفى ناصر 9 شهداء من بينهم اثنان متأثران بجراحهما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشنّ الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 67194 شهيدًا 169890 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن فجر الخميس مرحلة التنفيذ، بعد أربعة أيامٍ من مفاوضاتٍ غير مباشرة في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفودٍ من حماس وإسرائيل، ورعايةٍ من الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر.