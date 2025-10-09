محاولة أسر واشتباك.. القسَّام تعلن عن كمين "نوعيّ" ضدَّ الاحتلال في "نتساريم"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل كمين "نوعي" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري منفصل، اليوم الخميس، إن مجموعة من مقاتليها أغارت عصر الأربعاء على موقع "الأحواض" العسكري الإسرائيلي، حيث بادروا بالاشتباك المباشر مع الجنود من مسافة صفر، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال.

وأوضح البيان أن مقاتلي القسام استهدفوا دبابتين من نوع "ميركافاه" خلال العملية، باستخدام قذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، مشيرًا إلى أن مجموعة المقاومة حاولت أسر أحد جنود العدو إلا أن الظروف الميدانية حالت دون ذلك.

وأضافت الكتائب أن الطيران المروحي الإسرائيلي هبط في موقع العملية واستمر بعمليات الإخلاء لأكثر من ساعة كاملة، في إشارة إلى حجم الخسائر التي تكبّدها جيش الاحتلال في الموقع المستهدف.

ويوم أمس، كشفت تقارير عبرية عن هجوم مجموعة من المقاومين، اليوم الأربعاء، موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في عمق قطاع غزة، انطلاقًا من نفق في جنوبي مدينة غزة، بعد وقت قصير من زيارة وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للمنطقة نفسها.

وقالت منصات عبرية، بأن مجموعة من مقاتلي كتائب القسام هاجمت موقعًا لجيش الاحتلال في وسط قطاع غزة، وحاولت أسر جندي من داخله.

ونقلت القناة العبرية 12 عن المصادر أن عددًا من المقاومين نجحوا في الانسحاب بعد تنفيذ الإغارة، فيما ذكر صحفيون أن الموقع المستهدف يتمركز فيه لواء "غولاني" التابع لجيش الاحتلال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن العملية نفذتها عناصر من حركة حماس، بينما كانت المباحثات بين إسرائيل وحماس مستمرة في شرم الشيخ في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول التهدئة.