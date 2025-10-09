ترامب يعلن اعتزامه زيارة الشَّرق الأوسط لتوقيع اتِّفاق غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية أفضت إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن عملية الإفراج عن الأسرى ستجري يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وأوضح ترامب، في تصريحات، أنه يعتزم التوجه إلى الشرق الأوسط قريباً، مشيراً إلى أن مراسم توقيع الاتفاق ستُقام في مصر، واصفاً ما تم التوصل إليه بأنه "نتيجة رائعة".

وأكد أن "هذه الحرب يجب أن تتوقف"، وأن مرحلة إعادة إعمار غزة ستبدأ قريباً بدعم مالي من عدة دول ستسهم في تمويل مشاريع الإعمار.

وذكر ترمب، أن "غزة ستُعاد بناؤها بشكل تدريجي، وهناك ثروة هائلة في تلك المنطقة من العالم لدى بعض الدول"، مضيفاً: "أعتقد أنكم ستشاهدون بعض الدول العظيمة تنهض، وتضخ أموالاً كثيرة للاهتمام بالأوضاع هناك".

وأشاد ترمب بتغطية وسائل الإعلام لاتفاق غزة، وقال إنهم "بالفعل كانوا منصفين اليوم، لقد غطوا الأمر بشكل جيد وعادل".

وأعرب ترمب، عن "امتنانه العميق لقادة قطر ومصر وتركيا لمساعدتنا في الوصول إلى هذا اليوم التاريخي ووجودهم معنا طوال الطريق. وبالطبع كما تعلمون، السعودية والأردن والعديد من الدول الأخرى".

ومضى قائلاً: "الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان كان شخصياً مشاركاً في التعامل مع حماس وبعض الأطراف الأخرى".