حماس تسلّم ردها النهائي للوسطاء حول توقيتات تنفيذ اتفاق غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المفاوضات المتعلقة بقوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى اللحظة، مشيراً إلى أن الوسطاء يواصلون جهوداً مكثفة لإنجاز هذا الملف خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر لقناة الجزيرة، أن الحركة تجري في الوقت ذاته حواراً وطنياً مع مختلف الفصائل الفلسطينية لتوحيد الموقف إزاء رد الاحتلال على كشوف أسرى المقاومة، مؤكداً أن وحدة الموقف الوطني تبقى أولوية لدى حماس في هذه المرحلة الدقيقة من المفاوضات.

وكشف المصدر أن الحركة سلّمت صباح اليوم ردها النهائي للوسطاء بشأن التوقيتات الزمنية الخاصة بتطبيق الاتفاق، مشيراً إلى أن الرد يتضمن الموعد المحدد لبدء سريان اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، نفى المصدر بشكل قاطع عقد أي لقاءات مباشرة مع الوفد الإسرائيلي خلال مفاوضات شرم الشيخ، مؤكداً أن جميع اللقاءات جرت عبر الوسطاء فقط، دون أي حضور أو تواصل مباشر بين الجانبين.

وأكد المصدر أن الحركة ملتزمة بمسار المفاوضات غير المباشرة، وأنها تتعامل مع الجهود الجارية من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق اتفاق شامل يضمن وقف العدوان وإتمام صفقة تبادل الأسرى وفق الضمانات المقدمة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن الحركة متمسكة بتنفيذ الاتفاق الذي يمهّد لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، داعيًا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للالتزام الكامل ببنوده، وخاصة ما يتعلق بالانسحاب، وعودة النازحين، وتسليم الأسرى. وأكد أن الحركة جاهزة لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق وتبذل كل الجهود لإنجاحه، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه يمثل نهاية للحرب المسعورة على شعبنا.

وأوضح قاسم أن الاتفاق يشمل تسليم جميع الأسرى الأحياء والأموات في مرحلته الأولى، لافتًا إلى أن المقاومة تعتبر نفسها ملتزمة و"مسؤولة وطنيًا وأخلاقيًا" تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

كما شدد على أن سلاح المقاومة سيبقى شرعيًا للدفاع عن الشعب الفلسطيني وضمان استقلال قراره الوطني.

وأكد المتحدث باسم الحركة أن حماس لن تكون جزءًا من إدارة غزة، لكنها منفتحة على صيغة وطنية توافقية لإدارة الشأن الفلسطيني والمقاومة عبر حوار وطني شامل بمشاركة جميع الفصائل، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب بالحرية والعودة والاستقلال.