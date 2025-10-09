فلسطين أون لاين

09 أكتوبر 2025 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
برنامج الأغذية العالمي: يجب التحرك فوراً نحو غزة لتوسيع عمليات الإغاثة

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أن المنظمة الأممية جاهزة لتوسيع عملياتها الإنسانية في قطاع غزة فور توفر الظروف الميدانية الآمنة، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لتلبية احتياجات السكان الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بعد عامين من الحرب والحصار.

وقالت ماكين في تصريحات اليوم إن "الوقت ينفد، ويجب أن نتحرك الآن نحو غزة"، مشيرة إلى أن ملايين المدنيين بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، وأن أي تأخير في إدخال المساعدات سيؤدي إلى مزيد من المعاناة وسوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء.

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لوضع خطة عاجلة لإيصال المساعدات فور تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي استعادة الوصول الإنساني الكامل والآمن إلى جميع مناطق القطاع.

ودعت ماكين المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللوجستي والمالي الكافي لضمان استمرارية عمليات الإغاثة، محذّرة من أن أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة وتحتاج إلى استجابة عالمية فورية.

المصدر / وكالات
