فصائل المقاومة الفلسطينية تُبارك اتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن الاتفاق الذي توصلت إليه قيادة المقاومة بوساطة وجهودٍ مصرية وقطرية وتركية مشكورة هو نتاج طبيعي لصمود شعبنا ومقاومته وروح المسؤولية والمرونة العالية التي قدمها الوفد الفلسطيني المفاوض.

وباركت فصائل المقاومة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت: "أولوياتنا كانت وعلى مدار عامين من الإبادة الصهيونية هو التوصل إلى اتفاق لوقف فوري وشامل للحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار وصفقة تبادل للأسرى".

واستدركت: "كانت هذه المطالب ثابتة وتعاملت معها الفصائل الفلسطينية بكل مسؤولية من أجل انهاء معاناة شعبنا". منوهة إلى أن إرادة الشعب الفلسطيني "لا ولن تهزم، مهما اشتد الحصار والعدوان".

وحيّت فصائل المقاومة، الفلسطينيين في قطاع غزة؛ "الذين سطروا بصبرهم ملحمة صمود أسطورية لا مثيل لها في التاريخ، ونؤكد لهم أنه بوحدتكم وتكاتفكم وإيمانكم وثقتكم بمقاومتكم تصنعون مجداً يخلده التاريخ".

المصدر / فلسطين أون لاين