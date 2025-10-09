فلسطين أون لاين

09 أكتوبر 2025 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
الدفاع المدني بغزَّة يُحذِّر: الاحتلال قد يرتكب مجازر في الساعات الأخيرة

قال الدفاع المدني في غزة، إنَّ الاحتلال قد يرتكب مجازر في الساعات الأخيرة، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن نقاط تواجد قوات الاحتلال.

وأوضح الدفاع المدني في تصريح صحفي، أنَّ الاحتلال دمر منطقة الصبرة في مدينة غزة من الجهة الشمالية بشكل كامل وواسع.

وأضاف، أنَّ "إمكانياتنا ومعداتنا كلها دمرت بشكل كامل وندعو لدعم المنظومة الخدمية لإعادة إعمار القطاع"، مؤكدًا أنَّ طواقمه بحاجة إلى فتح جسر من المساعدات مع انتهاء الحرب.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنه بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

