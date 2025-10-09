القيادي حمدان يكشف تفاصيل اتِّفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة (شاهد)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إنَّ الاتفاق الذي وافق عليه الطرفان هو وقف نهائي للحرب على غزة، مشددًا على أنه لن يجري تبادل الأسرى إلا إذا أعلن اتفاق يقضي بإنهاء الحرب.

وأكد حمدان في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنَّ النقطة الأساس في هذا الاتفاق هي وقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار إلى أنَّ الوسطاء قدموا ضمانات بأن الاحتلال لن يخرق الاتفاق، مضيفًا أنَّ "الوسطاء تركوا إعلان وقف إطلاق النار للطرف الأميركي".

وأوضح أنَّ وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الحكومة "الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه من المفترض أن ينسحب جيش الاحتلال من مدينة غزة والشمال ورفح وخانيونس.

وحول تفاصيل المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ذكر حمدان أنه "سيفرج الاحتلال عن 250 من أصحاب المؤبدات و1700 من أسرى غزة".

وتابع " وضعنا أسماء الأسرى القادة جميعا في قائمة المطلوب الإفراج عنهم".

وبما يتعلق بآلية توزيع المساعدات، أفاد حمدان بأن الوكالات الدولية ستشرف على عملية توزيع المساعدات وليست مؤسسة غزة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل أن تفتح 5 معابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.

ولفت إلى أنَّ المرحلة الأولى ستلبي أهم مطلب للشعب الفلسطيني وهو وقف العدوان على قطاع غزة.

وتابع "طالبنا بوقف عمليات الطيران المسيّر في أجواء القطاع لتنفيذ عملية تسليم الأسرى".

وشدد حمدان على أنَّ إدارة قطاع غزة شأن وطني ولن نسمح بأي تدخل خارجي، مؤكدًا أنه "من يريد أن يساعد شعبنا فليفعل ذلك بعيدا عن سيناريوهات الانتداب والوصاية".

وأوضح أنَّ الفصائل قدمت مقترحا من 40 اسما لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن إدارة غزة يجب أن تكون من شخصيات وطنية فلسطينية من دون تدخل "إسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين