مرداوي: اتِّفاق وقف إطلاق النَّار ثمرة صمود أسطوري قدَّمه شعبنا

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي، إن اتفاق وقف إطلاق النار ليس منّة من أحد، بل ثمرة صمود أسطوري قدَّمه شعبنا ولا سيما المجاهد في غزّة، ونتيجةً لتضحيات جسام وبطولات صنعت ملحمةَ السابع من أكتوبر.

وأكد مرداوي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنَّ ما عجز الاحتلال عن فرضه بالإبادة والتجويع، فشل في انتزاعه على طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أنَّ نتنياهو وحكومته الفاشية فشلتا في تهجير شعبنا وبقي على أرضه ينتظر عودة باقي جسده في الشتات، مضيفًا "لم يستطع نتنياهو استعادة أسراهم بالقوة، وفي كسر مقاومتنا، وسيفشلون في فرض أجنداتهم ومخططاتهم على أرضنا ومقدساتنا".

وتابع "غزّة – مقبرة الغزاة – انتصرت بثباتها ووحدتها، وفرضت إرادتها على العدو المتغطرّس".

ووجَّه مرداوي تحية الوفاء والعز لكلّ من وقف معنا وقاتل إلى جانبنا، ودفع أثماناً باهظة وفاءً لفلسطين وعدالة قضيتها، من أحرار الأمّة وشعوبها وقواها الحيّة.

وأوضح، أنَّ هذا الاتفاق يُمثّل إنجازاً وطنياً خالصاً يحقِّق المطالب الأساسية لشعبنا: وقف العدوان، وعودة النازحين، وانسحاب الاحتلال، وصفقة تبادل للأسرى، وإطلاق مسار الإغاثة والإعمار.

وثمَّن عالياً دور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكل المواقف الصادقة من عمقنا العربي والإسلامي والدول الصديقة التي وقفت إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة، مؤكدًا أنَّ بوصلة المقاومة ستبقى نحو خدمة شعبنا وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين