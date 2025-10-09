الاحتلال يواصل حملات الاعتقال والمداهمات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملات الاعتقال الواسعة التي طالت عدداً من المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط تصاعد في الانتهاكات اليومية بحق الأهالي.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء المدينة ومخيم بلاطة شرقًا، واعتقلت خمسة شبان بعد مداهمة منازلهم، وهم: جهاد إياد أحمد من شارع عصيرة، محمد لبادة من شارع هواش، طلال هاني أبو رزق، أحمد قرعان، وعبد الله قرعان من مخيم بلاطة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث بسام عتيلي من بلدة عتيل شمال المدينة، إضافة إلى حكمت أبو سفاكة من الحي الجنوبي.

أما في طوباس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان هم: ريان جواد صوافطة، وسام عزام صوافطة، عزت محمد عبد الرازق، وعز الدين رضوان الرخ.

وفي الخليل، طالت الاعتقالات كلا من علي محمد صبارنة من بيت أمر، وعبد حمد المصري من قرية الصرة جنوب المدينة، بعد مداهمة منزليهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مناطق مختلفة من المدينة، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى