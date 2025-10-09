البرغوثي: صمود غزَّة أفشل مؤامرة التطهير العرقي

أكد مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الفضل الأول في وقف حرب الإبادة الإجرامية على قطاع غزة وإفشال مؤامرة التطهير العرقي لسكانه وتحرير الأسرى الفلسطينيين، يعود إلى بطولة وصمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة وسائر أنحاء فلسطين، رغم عِظَم التضحيات وشدة المعاناة.

وشدد البرغوثي في تصريح صحفي على أن النضال الفلسطيني، إلى جانب العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها "إسرائيل"، وثورة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني، يجب أن تستمر حتى تحقيق أهداف الشعب في الحرية والكرامة وتقرير المصير.

ودعا إلى مواصلة الحذر من "ألاعيب نتنياهو وحكومته الفاشية"، مؤكداً أن الأولوية الوطنية يجب أن تتركز على دعم صمود الشعب في قطاع غزة، وتسريع جهود إعادة الإعمار، ومواجهة التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنه بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين