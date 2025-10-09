الإعلام العبري يُعلِّق على صورةٍ لقادة "حماس" خلال اتِّفاق وقف إطلاق النَّار: ما هذا؟ كنَّا ننتظر خنوعًا واستسلامًا

علَّقت وسائل الإعلام العبري، اليوم الخميس، على تفاصيل اتِّفاق وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

ومن أبرز التعليقات التي عبَّرت فيها قناة "كان" العبرية عن صدمتها، صورة تتضمن رئيس وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المفاوض خليل الحية، ورئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" غازي حمد.

وقالت مرسلة قناة "كان" العبرية "اليوم تنتهي الحرب باتفاق، كان الجميع عندنا ينتظر صورة استسلام وخنوع حماس، الصورة التي رأيناها اليوم لا أظنها تشبه ذلك".



وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنه بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وأضافت "نقدّر عالياً جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا"، مثمّنةً جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائياً وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزّة.

المصدر / فلسطين أون لاين