المكتب الحكومي يُصدر بيانًا توضيحيًا بخصوص التنقل والحركة في قطاع غزَّة

شدد المكتب الإعلامي الحكومي على الأهالي في قطاع غزة بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم وتحركاتهم، وعدم الاطمئنان التام حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة.

وأهاب المكتب الإعلامي الحكومي -في ضوء ما يُتداول حول قرار وقف إطلاق النار-، بجماهير شعبنا عدم التحرك على شارعَي الرشيد وصلاح الدين من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب أو في محيطهما، إلا بعد صدور تعليمات رسمية تضمن سلامة المواطنين، وذلك تحسباً لأي خروقات أو أعمال غدر أو استهداف قد يقدم عليها الاحتلال "الإسرائيلي" في ساعة الصفر.

وأكد أن الحفاظ على الأرواح أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، ووعي شعبنا وحرصه الدائم على التزام التعليمات الرسمية هو صمام الأمان في هذه المرحلة الحساسة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنه بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.



المصدر / فلسطين أون لاين