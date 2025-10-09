الجرح التاسع والثلاثون: الوجبات الغذائية الكذابة

أظنك تستغرب، وهذا طبيعي، فقد استغربتُ قبلك، لأننا تعلمنا أن الكذبَ من صنعٍ الإنسان فقط، أما بقية الكائنات، فلا تعرف للكذب سبيلاً، فكيف تكذب الوجبات الغذائية؟

المعروف أن لكل وجبة غذائية عناصر يجب توفرها حتى تتمكن "ست الكل" من تجهيزها لأسرتها، لكن "ست الحبايب" وتحت ضغط نقص المكونات الأساسية لجأت لحيلة، حيث الاستغناء عن بعض مكونات الوجبة، التي قد تكون " أساسية" وقد تكون "ثانوية"، والمكونات الغائبة قد تكون تلعب دور البطولة المطلقة أو بالاشتراك مع مكونات أخرى، فثمة عناصر غذائية إن غابت، فُقدت، وعناصر إن فقدت، تُصبح الوجبة بلا طعمٍ أو لونٍ أو رائحة.

في غزة ومنذ بدء العدوان2023، ونتيجة منع الاحتلال دخول الاحتياجات الإنسانية والمكونات الأساسية للوجبات الأساسية مثل الدجاج واللحوم، والسكر والدقيق والزيت والسمن، حُرم الناس من تناول وجبة كاملة العناصر والدسم، وأمام غياب هذه المكونات ماذا تفعل الأسرة الفلسطينية بغزة؟

إليكم نماذج التعامل مع غياب المكونات الأساسية:

1_ طبخة المقلوبة: هي وجبة غذائية مميزة تكون على مائدة الأسرة خاصة يوم الجمعة، حيث اجتماع العائلة، ويلعب الدجاج أو اللحم فيها دور البطولة المطلقة، لكن بسبب غياب الدجاج واللحوم، تم عمل المقلوبة بدون لحم أو دجاج أو بطاطا أو باذنجان، لذلك سميت " مقلوبة كذابة".

2_الكنافة: تتكون من سميد وقشطة وحليب ونشا، فتغيرت المكونات إلى برغل وخبز ناشف وقرفة، لم يبقَ من الكنافة إلا اسمها فقط، وصار اسمها الكنافة الكذابة.

3_ الكيكة: تتكون من بيض وفانيلا وحليب وزيت وسكر، وطحين، ثم صارت تصنع من مكمل غذائي وكربونة، وصار اسمها الكيكة الكذابة.

4_الشاورما: تتكون من لحم العجل أو الدجاج أو صدر الحبش، لكنها الآن تُصنع من لحم المعلبات، فصار اسمها الشاورما الكذابة.

5_الفلافل: يتكون من الحمص والبقدونس، والبصل، والفلفل الأخضر، ثم صار يصنع من فاصولياء، خبز ناشف، صبغة، وقليل من مكوناته الأصلية.

6_القهوة الحقيقية: تتكون من قهوة وحب الهال، أما الآن، صارت تُصنع من حمص يتم طحنه وخلطه بالعدس الأحمر، فصار اسمها القهوة الكذابة.

تلك بعض الوجبات الغذائية التي كانت حقيقية ثم حصلت على لقب الوجبة الكذابة، وللإنصاف، فاللقب الذي حصلت عليه ليس من سعيها أو رغبة منها، بل الظروف أجبرتها وأجبرتنا على ذلك للتعايش والتغلب على نقص المكونات الأصلية.

نسأل الله عز وجل أن ينتقم ممن ظلمنا وآذانا وحرمنا قوت أطفالنا.

المصدر / فلسطين أون لاين