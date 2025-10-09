فلسطين أون لاين

"اتِّفاق وقف العدوان إنجاز وطنيٌّ بامتياز"

الرشق: ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر الإبادة لم يفلح بإحرازه في التَّفاوض

09 أكتوبر 2025 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، عزت الرشق

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، إنَّ وقف إطلاق النَّار هو ثمرة التضحيات العظيمة والصَّبر الأسطوري لشعبنا وقوَّة وصمود المقاومة.

وأكد الرشق في تصريح صحفي، فجر اليوم الخميس، أنَّ هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية أمام شعبنا العظيم، والتزاماً بحقوقنا المشروعة، وتتويجاً لإنجاز مقاومتنا في السَّابع من أكتوبر.

وأضاف، أنَّ "اتفاق وقف العدوان هو إنجاز وطنيٌّ بامتياز، جسَّد وحدة شعبنا والتحامه مع خيار المقاومة سبيلاً لمواجهة الاحتلال الصهيوني".

وتابع، "في كل مراحل المفاوضات كانت عيوننا وقلوبنا مع شعبنا في غزَّة، ؛ فتلك الدماء الزكيّة والتضحيات العظيمة لها عهد الفداء والوفاء".

وشدد الرشق على أنَّ ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر الإبادة والتجويع على مدار عامين كاملين لم يفلح في إحرازه عبر التفاوض.

وأعلنت "حماس"، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنه بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

