فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

للسنة الثالثة.. صيادو غزة يعودون بشباك خاوية تحت النار

أين كنتَ يوم الـ7 من أكتوبر؟ مواطنون ينعشون ذاكرتهم باللحظات الأولى لـ"طوفان الأقصى"

كيف تلقَّى سكان غزَّة خبر الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النَّار؟ (شاهد)

طقس فلسطين.. أمطار خفيفة والحرارة أدنى من معدلها

قيادي بـ"حماس": سلَّمنا قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتَّفاق

الرشق: ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر الإبادة لم يفلح بإحرازه في التَّفاوض

"حماس" تُعلن التَّوصل إلى اتِّفاق إنهاء الحرب على غزِّة

منح بكالوريوس وماجستير 2026 في تونس: المدرسة الدولية للأعمال بصفاقس

تفاصيل العثور على عبوَّة ناسفة وعلم لحماس قرب مستوطنة بالضفَّة

فلسطيني يفوز بجائزة نوبل للكيمياء... من هو العالم عمر ياغي؟

"حماس" تُعلن التَّوصل إلى اتِّفاق إنهاء الحرب على غزِّة

09 أكتوبر 2025 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
...
"حماس" تُعلن التَّوصل إلى اتِّفاق إنهاء الحرب على غزِّة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنه بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وأضافت "نقدّر عالياً جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا"، مثمّنةً جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائياً وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزّة.

ودعت الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

وحيَّت "حماس" شعبنا العظيم في قطاع غزّة، وفي القدس والضفة، وداخل الوطن وخارجه، الذي سجّل مواقف عزٍّ وبطولة وشرف لا نظير لها، وواجه مشاريع الاحتلال الفاشي التي استهدفته وحقوقه الوطنية؛ تلك التضحيات والمواقف العظيمة التي أفشلت مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الإخضاع والتهجير.

وأكدت، أن تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً، وأننا سنبقى على العهد، و"لن نتخلّى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة