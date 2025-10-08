منح بكالوريوس وماجستير 2026 في تونس: المدرسة الدولية للأعمال بصفاقس

متابعة/ فلسطين أون لاين

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية مخصصة للعام الأكاديمي 2025/2026 في تونس. هذه المنح المرموقة تُقدم في المدرسة الدولية العليا الخاصة للأعمال بصفاقس، وتشمل درجات البكالوريوس والماجستير.

كيفية التقديم والموعد النهائي

الموعد الأقصى لتقديم الطلبات هو يوم الاثنين الموافق 13/10/2025. يجب على جميع الطلبة المهتمين اتباع آلية التقديم التالية بدقة:

* الخطوة الأولى: الطلب الإلكتروني (إجباري): يجب تقديم الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر الرابط المخصص، مع ضرورة تحميل جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً ضمن الطلب.

* الخطوة الثانية: تسليم الوثائق المصدقة:

* لطلبة الضفة الغربية: بعد إتمام التقديم الإلكتروني، يجب تسليم جميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول باليد إلى مقر الوزارة أو مكاتب التعليم العالي قبل الموعد النهائي.

* لطلبة قطاع غزة: يُكتفى بتقديم الطلب الإلكتروني مع تحميل الوثائق حتى الموعد الأقصى (13/10/2025). سيتم تسليم الوثائق الأصلية في مقر الوزارة في حينه بعد عودة الدوام.

ملاحظة هامة: أي طلب لم يُقدم إلكترونياً يعتبر لاغياً.

روابط ومعلومات الاتصال

للاطلاع على التفاصيل الكاملة والشروط الخاصة بهذه المنح الدراسية، يرجى الضغط هنا.



وللتقدم مباشرة، اضغط على رابط التقديم الإلكتروني هنا.



يمكن التواصل مع الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في الوزارة على الرابط التالي، اضغط هنا

