الإعلام العبري: "إسرائيل" تستعد لتوقيع صفقة التبادل

غزة/ فلسطين أون لاين

ذكرت مصادر مطلعة للقناة العبرية 14، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لتوقيع المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس خلال يومين، أي قبل نهاية اليوم الخامس من المفاوضات الجارية في شرم الشيخ.

وأوضحت المصادر أن الصفقة "محفوظة ومغلقة، وتبدو في طريقها للتوقيع".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة "الجزيرة" إن المفاوضات في شرم الشيخ "بدأت تؤتي ثمارها، والأطراف تقترب بحذر من الاتفاق على المرحلة الأولى".

مشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب إلى جانب الموقف العربي لها وزن غير مسبوق، مع جهود لتعديل خريطة الانسحاب في المرحلة الأولى.

وأضاف مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن التوصل إلى اتفاق قريبًا، واصفًا المفاوضات بأنها وصلت إلى "مرحلة حاسمة".