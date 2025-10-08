وفود فصائلية من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تنضمّ لمُفاوضات "شرم الشيخ"

فلسطين أون لاين

"لبحث تطوُّرات مناقشات خطة ترمب"

08 أكتوبر 2025 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
وفود فصائلية من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تلتحق بمُفاوضات "شرم الشيخ"

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه بطلب من الحركة رُتب انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لفريق التفاوض في شرم الشيخ.

ومن جهته، ذكر مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن وفود فصائلية من الحركة والجبهة الشعبية تلتحق بمفاوضات شرم الشيخ.

وأكد المصدر، أنَّ وفد الفصائل معني بالوصول لاتفاق ينهي معاناة شعبنا ويوقف الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنَّ الفصائل ستكون أمينة على أولويات شعبنا بإنهاء الحرب والانسحاب التام من غزة، مؤكدًا أنَّ إشراك الفصائل مع حماس في المفاوضات مطلب وطني فلسطيني وحظي بترحيب الوسطاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو، إن وفد الحركة قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد النونو في تصريح صحفي، أنَّ الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع.

وأوضح أنَّ المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى.

وقال، " تم اليوم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها". وأشار النونو إلى أن تواصل المفاوضات غير المباشرة بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء.

ويوم الاثنين، انطلقت، في العاصمة المصرية القاهرة، المباحثات غير المباشرة بين وفود من حركة حماس والاحتلال "الإسرائيلي" والولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد مرور عامين على اندلاع الحرب المدمّرة ضد القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعد هذه المرحلة من المفاوضات الأولى من نوعها منذ إعلان ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من القطاع، تمهيدًا لإدارة فلسطينية انتقالية بإشراف دولي.

المصدر / فلسطين أون لاين
