08 أكتوبر 2025 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
حماس: نُحمِّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نشطاء أسطول الحرية المُختطفين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ اختطاف بحرية الاحتلال الصهيوني لنشطاء أسطول الحرية في المياه الدولية، من المتضامنين مع قطاع غزّة والحاملين لمساعدات إنسانية عاجلة لشعبنا الفلسطيني المحاصر، جريمة وقرصنة جديدة تُضاف إلى السجلّ الأسود للاحتلال في الاعتداء على المتضامنين الدوليين، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولأبسط المبادئ والحقوق الإنسانية.

وأشارت "حماس" في تصريح صحفي، إلى أنَّ هذا الاعتداء الجبان يعكس عقلية الإرهاب والفاشية التي تحكم الاحتلال الصهيوني وقادته، الذين يسعون بكل الوسائل إلى منع وصول المساعدات وكتم أصوات الحقيقة، في محاولة يائسة لطمس معالم جريمة الإبادة والتجويع المستمرة ضدّ شعبنا في قطاع غزة منذ عامين.

وحمّلت الاحتلال المجرم المسؤولية الكاملة عن حياة النشطاء المختطفين وسلامته.

وطالبت "حماس" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرّك الفوري لإطلاق سراحهم، ومنع الاحتلال من إساءة معاملتهم كما جرى مع متضامني أسطول الصمود العالمي، فضلًا عن محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضدّ الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
