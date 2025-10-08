بطولات من ورق.. صحيفة عبرية تكشف خفايا روايات جيش الاحتلال في غزة

كشفت صحيفة "حدشوت بزمان" العبرية عن ممارسات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تتمثل في اختلاق معارك وهمية وقصص بطولية غير حقيقية لتغطية الفشل الميداني أمام مقاتلي حركة "حماس" في غزة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء، إن "الجيش الإسرائيلي" يفبرك روايات قتالية حول مواجهات مع المقاومة الفلسطينية، ويصفها بـ"المعارك البطولية"، رغم أنها في الواقع اشتباكات محدودة تنتهي غالباً بمقتل الجنود الإسرائيليين دون أن يشاركوا فعلياً في القتال.

وأوضح التقرير أن "كل مواجهة مع حماس – وغالباً ما تكون بمبادرة من مقاتليها – تُصوّر داخل الإعلام الإسرائيلي على أنها معركة شجاعة، بينما الجنود في الحقيقة محاصرون داخل التحصينات يتلقون النيران كـ'بطٍّ في ميدان رماية'".

وأضافت الصحيفة أن نيران القناصة التابعة لحماس، التي تستهدف "القوات الإسرائيلية" الثابتة في مواقعها، تُقدَّم للرأي العام الإسرائيلي على أنها "معركة بطولية" سقط خلالها الجنود في القتال، "لكن لا توجد معركة في الأصل، بل مجرد قنص مباشر أصاب الجنود في رؤوسهم بينما كانوا في وضع دفاعي أو ثابت".

وختمت الصحيفة بالقول إن "الحكومة الإسرائيلية"، من خلال هذه الروايات، "تحاول تحويل الهزائم إلى بطولات وطمس حقيقة أن الجنود الإسرائيليين تحولوا إلى أهداف سهلة في الميدان، نتيجة سوء القيادة وغياب الرؤية العسكرية الواضحة في الحرب الجارية".

المصدر / فلسطين أون لاين