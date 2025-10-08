أسعار الذهب تحلّق وتتجاوز 4000 دولار للمرة الأولى

واصل الذهب ارتفاعه التاريخي متجاوزا 4000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء لأول مرة مدفوعا بسعي المستثمرين إلى "الملاذ الآمن".

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.2 ‭‭‭‬‬‬‬بالمئة إلى 4032.46 ‬دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 1.3 ‭‭‭‬‬‬‬بالمئة إلى 4054.80 دولار للأوقية.

ويعتبر الذهب عادة مخزنا للقيمة في أوقات عدم الاستقرار. وباعتباره من أفضل الأصول أداء في عام 2025، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 53 بالمئة منذ بداية العام بعد صعوده 27 بالمئة في عام 2024.

ويعود هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، من بينها توقعات خفض أسعار الفائدة واستمرار الضبابية السياسية والاقتصادية وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة إضافة إلى ضعف الدولار.

وقال تاي وونج وهو تاجر معادن مستقل لوكالة رويترز، "هناك الكثير من الثقة في هذه التجارة حاليا لدرجة أن السوق ستترقب الرقم الكبير التالي وهو 5000 مع ترجيح مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة".

وأضاف "ستكون هناك بعض العقبات في الطريق مثل هدنة دائمة في الشرق الأوسط أو أوكرانيا ولكن من المستبعد أن تتغير على المدى المتوسط المحركات الأساسية للتجارة والديون الضخمة والمتنامية وتنويع الاحتياطيات وضعف الدولار".

ودخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه السابع الثلاثاء، مما زاد من حالة عدم اليقين. وأدى الإغلاق الحكومي إلى تأجيل إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسية من أكبر اقتصاد في العالم، مما أجبر المستثمرين على الاعتماد على البيانات الثانوية غير الحكومية لتوقع توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة ومدى هذا الخفض.



ويتوقع المستثمرون الآن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، وخفضا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.



ويتوقع المحللون تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، مدفوعة بعمليات شراء من البنوك المركزية واحتمال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يعزز دعم أسعار الذهب في عام 2026، ودفع ذلك مؤسستي جولدمان ساكس ويو.بي.إس إلى رفع توقعاتهما للأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 48.57 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1644.40 دولار، وصعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1378.86دولار .

المصدر / وكالات