فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشاركون جدد في شرم الشَّيخ... مستجدات "جولة الحسم" بمفاوضات غزة

سرايا القدس تبثُّ مشاهد استهداف الاحتلال غرب مخيَّم الشَّاطئ

عامان من الإبادة... العدالة الدَّوليَّة غائبةً عن قطاع غزَّة

في يومها الـ 733.. آخر تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة المتواصلة على غزَّة

الآثار الإجرائية للخصائص الشخصية والمهنية للواء زيني على قيادة مؤسسة الشاباك الأمنية

عامان من الاستنزاف... الاحتلال يخسر الجنود والمال والرِّقابة بالمرصاد

حماس: نُحمِّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نشطاء أسطول الحرية المُختطفين

وفود فصائلية من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تنضمّ لمُفاوضات "شرم الشيخ"

67,183 شهيدًا و 169,841 إصابة منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

سجون الاحتلال.. مقابر جماعية تبتلع الأسرى الفلسطينيين واحداً تلو الآخر

كتائب القسَّام تستهدف جيبين "إسرائيليين" جنوبي خانيونس

08 أكتوبر 2025 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
...
كتائب القسَّام تستهدف جيبين "إسرائيليين" جنوبي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استهداف جيبين عسكريين "إسرائيليين" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الأربعاء: إن "مجاهديها تمكنوا أمس الثلاثاء، من استهداف جيبين عسكريين صهيونيين من نوع (همر) بقذيفتي (الياسين 105)، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح على خط إمداد العدو بالقرب من عيادة جورة اللوت جنوبي خانيونس جنوبي القطاع".

وأوضحت، أن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن عامين. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات القسام #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة