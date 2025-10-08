كتائب القسَّام تستهدف جيبين "إسرائيليين" جنوبي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استهداف جيبين عسكريين "إسرائيليين" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الأربعاء: إن "مجاهديها تمكنوا أمس الثلاثاء، من استهداف جيبين عسكريين صهيونيين من نوع (همر) بقذيفتي (الياسين 105)، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح على خط إمداد العدو بالقرب من عيادة جورة اللوت جنوبي خانيونس جنوبي القطاع".

وأوضحت، أن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن عامين.

المصدر / فلسطين أون لاين