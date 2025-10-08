الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

فلسطين أون لاين

08 أكتوبر 2025 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين، حتى مساء يوم غد الخميس، بحجة الأعياد اليهودية.

واستنكر مدير أوقاف الخليل أمجد كرجة، إغلاق الحرم الإبراهيمي بزعم تأمين احتفال المستوطنين بعيد العرش اليهودي، معتبرًا ذلك تعديًا سافرًا على حرمته واعتداءً استفزازيًا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

كما شددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الالكترونية المؤدية للحرم الابراهيمي، لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد العرش اليهودي في الحرم وساحاته.

وأكدت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على كافة المداخل المؤدية الى الحرم لتأمين وصول المستوطنين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، وأغلقت بعض الاسواق في البلدة القديمة.

كما فرضت قوات الاحتلال منع تجول لليوم الثالث على التوالي، على أحياء جابر والسلايمة وغيث وواد الحصين المحاذية لمستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل، ومنعت طلاب المدارس من الوصول إلى مدارسهم، وشددت من اجراءاتها العسكرية في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وجبل الرحمة.

يذكر أن الأعياد اليهودية تشكل كابوسا ينغص حياة المواطنين في الخليل، خاصة أنها تتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى منازلهم خاصة في بلدة الخليل العتيقة ومحيطها.

المصدر / وكالات
#الحرم الإبراهيمي #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عيد العرش العبري

