الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة محافظات من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها إطلاق نار واعتداءات على المواطنين واحتجاز جماعي لعشرات الشبان في مخيم العروب شمال الخليل، أفرجت عنهم لاحقًا.

الخليل: اقتحام واسع للعروب واعتقالات في بيت أمر

تركزت الاقتحامات في مخيم العروب شمال الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل واحتجزت أكثر من 50 شابًا بعد تجميعهم في نادي المخيم، واعتدت عليهم بالضرب وأخضعتهم للتحقيق الميداني، قبل أن تفرج عنهم لاحقًا.

كما أطلقت القوات الرصاص الحي باتجاه المصلين الخارجين من صلاة الفجر في أحد مساجد المخيم، ولم تُسجّل إصابات.

وفي بلدة بيت أمر شمال المحافظة، اعتقلت القوات الفتى محمد أحمد العلامي عقب مداهمة منزله، فيما شهدت بلدتا الكوم وإذنا مداهمات مماثلة.

وفي وقت لاحق، أفرج الاحتلال عن جميع المعتقلين من مخيم العروب بعد ساعات من التنكيل والتخريب.

القدس: إصابة شاب واعتقالات في حزما

في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، أطلقت شرطة الاحتلال النار على الشاب محمود فروخ (28 عامًا) في حي وادي حلوة بعد منتصف الليل، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، قبل أن يتم اعتقاله وهو مصاب ونقله للعلاج.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم طفل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

طولكرم وجنين: اعتقالات طالت أشقاء ومحررين

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وبراء الحصري من الحي الجنوبي للمدينة بعد اقتحام منزلهما، بينما داهمت في بيت فجار جنوب بيت لحم منزل الأسير المحرر محمد جلال طقاطقة واعتقلته.

وفي جنين، طالت الاعتقالات الشابين لقمان جمال طحاينة وحمزة شواهنة من بلدة السيلة الحارثية أثناء عملهما في مصنع بلاستيك على شارع حيفا.

رام الله ونابلس: مداهمات متفرقة

في بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله، اعتقلت القوات الشاب أحمد محمد جاد الله (19 عامًا) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت من بلدة بيتا جنوب نابلس الشاب أورهان حمايل بعد مداهمة منزله.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى