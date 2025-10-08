رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد تضامنها مع الرياضيين الفلسطينيين

أعربت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، عن تضامنها مع الرياضيين الفلسطينيين، في ظل الظروف الإنسانية والرياضية الصعبة التي يواجهونها.

وأكدت كوفنتري، على دعم اللجنة لخطة "إحياء الرياضة الفلسطينية"، التي تهدف إلى إعادة بناء المنشآت الرياضية المدمرة وضمان استمرار النشاط الرياضي في فلسطين، مؤكدة أنها ستعمل على حشد الدعم الدولي والتمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة.

كما أعلنت عن تخصيص منح دراسية ضمن برنامج التضامن الأولمبي، لتمكين الرياضيين الفلسطينيين من التحضير للمسابقات الدولية المقبلة، من بينها ألعاب الشباب الآسيوية 2025، وأولمبياد الشباب 2026 في داكار، والألعاب الآسيوية 2026، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، قد أطلعت نظيرتها الدولية على حجم التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية، والتدمير الواسع للمنشآت الرياضية، والاستهداف المباشر للرياضيين خلال العدوان الأخير، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 900 من أفراد الأسرة الرياضية، إلى جانب آلاف الجرحى والمعتقلين والمفقودين

