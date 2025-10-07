فلسطين أون لاين

مقتل جندي "إسرائيلي" بنيران صديقة بالضفة الغربية

07 أكتوبر 2025 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
مقتل جندي "إسرائيلي" بنيران صديقة بالضفة الغربية
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قُتل جندي "إسرائيلي" من قوات حرس الحدود، مساء الثلاثاء، برصاص جندي آخر في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجندي القتيل كان يقضي إجازته في منزله داخل المستوطنة عندما أطلق عليه النار جندي من قوات حرس الحدود الإسرائيلية، دون أن تُعرف خلفيات الحادث على الفور.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن الجندي مطلق النار كان يؤدي واجبه في المكان، بينما تم اعتقاله على الفور من قبل قوات حرس الحدود.

