حماس تنفي مزاعم "سكاي نيوز" حول مواقفها في مفاوضات شرم الشيخ

متابعة/ فلسطين أون لاين

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما نقلته قناة "سكاي نيوز" عربية حول مزاعم تتعلق بمواقف الحركة خلال المفاوضات الجارية في مصر، مؤكدة أن ما نُشر "غير صحيح إطلاقاً" ويأتي ضمن حملة تضليل تهدف إلى بث البلبلة في الرأي العام.

وقالت الحركة في بيان مقتضب مساء الثلاثاء "إن ما نقلته سكاي نيوز عربية، منسوباً لمصادر بشأن مواقف للحركة أثناء المفاوضات الجارية في مصر، هو غير صحيح، ويأتي في سياق التضليل وبث البلبلة في الرأي العام.”

ودعت حماس وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية في التغطية الإعلامية، وخصوصاً في هذا الوقت الدقيق والحساس، مؤكدة أن أي تصريحات رسمية تصدر حصراً عبر القنوات الإعلامية الرسمية للحركة أو ناطقيها المعتمدين.

وجاء بيان الحركة رداً على تقرير نشرته "سكاي نيوز عربية" زعمت فيه أن حماس وافقت على تسليم سلاحها لهيئة مصرية فلسطينية ضمن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في شرم الشيخ، وأنها تقبل بخروج بعض قادتها من القطاع وتطالب بضمانات أميركية بعدم ملاحقتهم.

كما أورد التقرير أن الحركة توافق على دخول قوات أمن فلسطينية مدربة في مصر والأردن إلى غزة، وتُبدي استعداداً للإفراج عن 48 رهينة إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب.

إلا أن حماس أكدت أن جميع هذه الادعاءات باطلة، مشددة على أن مواقفها ثابتة ومعلنة، وتتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي الشامل، ورفع الحصار الكامل عن غزة، وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وأن أي تفاهمات أو اتفاقات لن تُعلن إلا عبر القنوات الرسمية للحركة.