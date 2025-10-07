الدِّفاع المدنيِّ في غزَّة: عامان من الحرب ولم تنكسر الإرادة الإنسانيَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن مرور عامين كاملين على الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة يعكس صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري الذي واجه آلة الحرب والدمار بـ"صبر لا يلين وإيمان لا ينكسر"، رغم ما تعرّض له من قتل وتشريد وتجويع وحصار خانق طال كل مقومات الحياة.

وقال بصل في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الدفاع المدني يفخر بفرسانه الأبطال الذين لم يتوقفوا منذ الساعات الأولى للحرب عن أداء واجبهم الإنساني، وواصلوا العمل ليلًا ونهارًا وسط أهوال القصف ونيران العدوان لإنقاذ الأرواح وانتشال الجثامين وتأمين حياة المدنيين، رغم قلة الإمكانات وشدة المخاطر.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تعمل بروح المسؤولية والإخلاص إلى جانب شركاء الميدان من مقدمي الخدمات الإنسانية في مختلف القطاعات، الذين واصلوا أداء واجبهم في أصعب الظروف وأحلك اللحظات، مؤكدًا أن "تلك الجهود المشتركة جسّدت أسمى صور التكاتف الوطني والإنساني في وجه العدوان".

وشدد بصل على أن هذه الحرب، التي طالت كل بيت وكل أسرة في قطاع غزة، لن تنال من عزيمة الدفاع المدني ولن تُضعف من إرادته في مواصلة أداء رسالته الإنسانية والوطنية، وفاءً لدماء الشهداء ولأهل غزة الذين يستحقون الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية.

وأكد على أن الدفاع المدني سيبقى في مقدمة الصفوف يؤدي واجبه بكل أمانة وإصرار، وسيظل صوته ناطقًا باسم الإنسان في غزة حتى تنتهي هذه المأساة ويعود الأمن والسلام إلى الوطن الجريح.

ونشر جهاز الدفاع المدني المهام التي نُفّذت من 7 أكتوبر 2023 حتى 6 أكتوبر 2025م:

• تلقّت طواقمنا (635,000) إشارة منذ بداية الحرب، منها (121,000) إشارة مكررة، و**(52,000)** إشارة لم نتمكن من الوصول إليها بسبب عدم توفر الوقود أو عدم القدرة على التنسيق الميداني والدخول إلى المناطق التي وردت منها نداءات استغاثة، ومعظمها في محافظة الشمال.

• انتشلت طواقم الإنقاذ (53,712) شهيدًا.

• نقلت مركبات الإسعاف (23,952) شهيدًا.

• انتشلت طواقم الإنقاذ (125,752) مصابًا.

• نقلت مركبات الإسعاف (40,240) مصابًا.

• تم إجلاء (65,020) شخصًا من مناطق خطرة.

• اختطف الاحتلال (2,290) جثمانًا ورفاة شهيد من مناطق مختلفة في قطاع غزة.

• اختفى قسريًا نحو (8,120) مواطنًا من مناطق متعددة في القطاع.

• أُخمد (25,509) حريق ناتج عن استهداف مناطق مأهولة بالسكان، ومبانٍ تجارية واقتصادية، وأراضٍ زراعية وغيرها.

• نقلت طواقمنا (21,840) حالة مرضية.

• نُفّذت (12,586) مهمة إنقاذ بمركبات الدفاع المدني، بمرافقة كبّاشات أو باقرات حفّار.

• بلغ عدد المصابين الذين تحوّلوا إلى شهداء (12,590) بسبب عدم توفر الوقود لإخماد الحرائق أو منع الطواقم من التحرك وفقًا لما يقرّه القانون الدولي الإنساني وملحقات اتفاقيات جنيف.

• بلغ عدد الجثامين التي تبخّرت وتلاشت بفعل الأسلحة الحرارية (2,840) شهيدًا، نتيجة استخدام أسلحة تطلق حرارة تتراوح بين 7,000–9,000 درجة مئوية، تُصهر كل من يكون في مركز الانفجار.

• استخدم الاحتلال نحو (105,000) طن من المواد المتفجرة، بما يعادل (620,000) غارة على قطاع غزة، منها (19,200) طن من المخلفات الحربية التي تُشكل خطرًا على حياة السكان والأراضي الزراعية.

• استخدمت قوات الاحتلال روبوتات تفجيرية لتدمير المباني والمنشآت والبنية التحتية، بمعدل 25 روبوتًا يوميًا، يحتوي كل واحد منها على 7 أطنان من المواد المتفجرة في مدينة غزة فقط.

• قدّم الدفاع المدني (140) شهيدًا و**(355)** مصابًا، أُصيب بعضهم أكثر من مرة.

• بلغ عدد المعتقلين من كوادر الدفاع المدني (31) موظفًا، أفرج الاحتلال عن (11) منهم.

• أخفى الاحتلال جريمة استهداف كوادر الدفاع المدني في محافظة رفح، مع مركبتي إطفاء وإسعاف تتبعان للدفاع المدني، ومركبات تابعة للهلال الأحمر.

• استهدف الاحتلال نقطة الدفاع المدني في الكلية التطبيقية بشكل مباشر بواسطة طائرة مسيّرة.

• تعرّض (150) فردًا من الدفاع المدني للإجهاد البدني بسبب المجاعة ونقص الاحتياجات الغذائية والتغذوية.

• توقّف العمل كليًا في محافظة الشمال نتيجة الاجتياح البري، وتدمير مقدرات الدفاع المدني هناك، واعتقال مدير المحافظة واستشهاد نائبه ومديري المراكز.

كما توقّف العمل بنسبة 95% في محافظة رفح بسبب الاجتياح الكامل، 80% في محافظة خان يونس، 85% في محافظة غزة، و25% في المحافظة الوسطى.

• المراكز الفاعلة حاليًا (أكتوبر 2025):

• في غزة والشمال: مركز في منطقة الشاطئ قرب فندق الخليج، مركز القطان، مركز أنصار، ومركز استراحة إسطنبول.

• في المحافظة الوسطى: (3) مراكز.

• في خان يونس: (3) مراكز في الوسط والمواصي.

• في رفح: (3) مراكز في المواصي.

• بلغ عدد المقرات التي دُمّرت كليًا (14) مركزًا ومقرًا، وتضرر (3) جزئيًا.

• دُمّرت كليًا (13) مركبة إطفاء، و**(1)** مركبة إنقاذ، و**(3)** مركبات تدخل سريع، و**(6)** صهاريج مياه، و**(2)** سُلَّم هيدروليكي، و**(10)** مركبات إسعاف، و**(13)** مركبة إدارية.

• تضررت وأُعيد تأهيل (13) مركبة إطفاء وإنقاذ، و**(3)** صهاريج مياه، و**(6)** مركبات إسعاف بعد قصف مقراتنا.

• تعرّضت الطواقم للاستهداف المباشر وغير المباشر (50) مرة.

• منع الاحتلال طواقمنا من العمل كليًا في مناطق واسعة من محافظتي رفح والشمال، إضافة إلى أحياء النصر، الشاطئ، الصبرة، تل الهوا، الشجاعية، الزيتون الجنوبي، النفق الشمالي، أبو إسكندر، الشيخ رضوان، التفاح، الدرج، الزرقاء، الأوروبي، شرق خان يونس، القرارة، عبسان، بني سهيلا، خزاعة، معن، الفخاري، ميراج الشرقية والغربية، قيزان النجار، ومنطقة كلية العلوم والتكنولوجيا في خان يونس.

ولا يزال العديد من الشهداء في هذه المناطق لم يتم الوصول إليهم حتى الان.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدًا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.