الخارجية القطرية: تفاصيل كثيرة من خطة ترمب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية عن استمرار القصف وإطلاق النار في قطاع غزة، رغم المفاوضات الجارية في شرم الشيخ.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي بالدوحة، إن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس و"إسرائيل" متواصلة في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن نتائج.

وأوضح الأنصاري، أن الجولة الأولى من المفاوضات، التي عُقدت أمس، استمرت نحو أربع ساعات، وناقشت العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على التزام دولة قطر بدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والدفع نحو الوصول إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، مضيفًا: "لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن تفاؤل أو تشاؤم بشأن نتائج المفاوضات".

وبيّن الأنصاري أن خطة ترمب بشأن غزة تتألف من 20 نقطة وتتضمن العديد من التفاصيل، لافتًا إلى وجود التزام أميركي بالتوصل إلى وقف للحرب.

وأكد أن الوسطاء يعملون على التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى من الخطة، قائلاً: "نعمل عن قرب مع الجانب الأميركي لضمان أن يكون تنفيذ خطة ترمب دائمًا وليس مؤقتًا".

وأضاف "تفاصيل كثيرة من خطة ترمب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها"، مشيرًا إلى أن الضمان هو وجود خطة سريعة التطبيق وعملية ومتوافق عليها من كل الأطراف.

وشدد الأنصاري على أن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس ترمب والعقبات الآن هي في التطبيق.

المصدر / فلسطين أون لاين