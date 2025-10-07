فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برهوم: طوفان الأقصى كان استجابةً تاريخيَّة لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينيَّة

بلدية غزة: المدينة تعيش كارثة إنسانية والدمار طال كل مناحي الحياة

الخارجية القطرية: تفاصيل كثيرة من خطة ترمب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها

دراسة حديثة تكشف حجم الدعم العسكري الأميركي لـ(إسرائيل) منذ بدء حرب غزة

رحيل أحد أبرز أعلام الأزهر الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم

343 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بأول أيام "عيد العرش"

عامان على طوفان الأقصى.. سقوط رؤوس أمنية ونتنياهو يتمسَّك بالمنصب

في ذكرى السابع من أكتوبر.. ماذا قالت وسائل الإعلام العبرية؟

في الذكرى الثانية لحرب الإبادة على غزة.. الأسرى يعيشون حربًا متواصلة داخل السجون

"حماس": عامان من الصمود الأسطوري والمواجهة

رحيل أحد أبرز أعلام الأزهر الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم

07 أكتوبر 2025 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
...
الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

غيب الموت صباح الثلاثاء العالم الأزهري البارز الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بعد معاناة مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا علميًا ودعويًا امتد لعقود.

وجاء إعلان الوفاة عبر الصفحة الرسمية للعالم الراحل على موقع فيسبوك، حيث نُشر بيان نعي جاء فيه: "بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله، ننعى إلى الأمة العربية والإسلامية وأحبائه وتلاميذه، وفاة الإمام الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم".

ويُعدّ الراحل من الشخصيات العلمية البارزة التي أسهمت في ترسيخ الفكر الوسطي للأزهر، وله مشاركات واسعة في المحافل الدينية داخل مصر وخارجها، فضلًا عن مؤلفاته وبحوثه التي تناولت علوم الحديث والسيرة النبوية والدعوة الإسلامية.

وُلد الدكتور أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بمحافظة الشرقية في السادس من فبراير/شباط عام 1941 (الموافق للعاشر من المحرم 1360هـ). تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961، ثم نال درجة الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، والدكتوراه في التخصص نفسه.

تدرج في السلك الأكاديمي حتى أصبح أستاذًا للحديث وعلومه عام 1983، وتولى عمادة كلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، قبل أن يُعيَّن رئيسًا لجامعة الأزهر عام 1995، ليواصل مسيرة التعليم والدعوة والإصلاح التي عُرف بها.

وبرحيله، يفقد الأزهر الشريف والعالم الإسلامي واحدًا من علمائه الذين نذروا حياتهم لخدمة الدين ونشر الاعتدال والتسامح.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
#مصر #الأزهر الشريف #أحمد عمر هاشم #الدكتور أحمد عمر هاشم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة