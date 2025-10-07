رحيل أحد أبرز أعلام الأزهر الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم

غيب الموت صباح الثلاثاء العالم الأزهري البارز الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بعد معاناة مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا علميًا ودعويًا امتد لعقود.

وجاء إعلان الوفاة عبر الصفحة الرسمية للعالم الراحل على موقع فيسبوك، حيث نُشر بيان نعي جاء فيه: "بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله، ننعى إلى الأمة العربية والإسلامية وأحبائه وتلاميذه، وفاة الإمام الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم".

ويُعدّ الراحل من الشخصيات العلمية البارزة التي أسهمت في ترسيخ الفكر الوسطي للأزهر، وله مشاركات واسعة في المحافل الدينية داخل مصر وخارجها، فضلًا عن مؤلفاته وبحوثه التي تناولت علوم الحديث والسيرة النبوية والدعوة الإسلامية.

وُلد الدكتور أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بمحافظة الشرقية في السادس من فبراير/شباط عام 1941 (الموافق للعاشر من المحرم 1360هـ). تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961، ثم نال درجة الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، والدكتوراه في التخصص نفسه.

تدرج في السلك الأكاديمي حتى أصبح أستاذًا للحديث وعلومه عام 1983، وتولى عمادة كلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، قبل أن يُعيَّن رئيسًا لجامعة الأزهر عام 1995، ليواصل مسيرة التعليم والدعوة والإصلاح التي عُرف بها.

وبرحيله، يفقد الأزهر الشريف والعالم الإسلامي واحدًا من علمائه الذين نذروا حياتهم لخدمة الدين ونشر الاعتدال والتسامح.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات