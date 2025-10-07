في ذكرى السابع من أكتوبر.. ماذا قالت وسائل الإعلام العبرية؟

في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر، أعادت وسائل الإعلام العبرية التذكير بتفاصيل ذلك اليوم الذي شكّل نقطة تحوّل في الوعي الإسرائيلي، مسلّطة الضوء على انعكاساته الأمنية والسياسية والعسكرية، إلى جانب تركيزها على مسار المفاوضات الجارية في مصر بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وفيما يلي أبرز ما تناولته وسائل الإعلام العبرية المختلفة:

حدشوت بدون رقابة

نقلت تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قال فيها إن "الشعب الإسرائيلي يريد اتفاقاً، وعائلات المختطفين في غاية السعادة"، معرباً عن ثقته في التوصل إلى صفقة قريبة.

كما أشارت القناة إلى أن "الجيش الإسرائيلي" أحبط صباح اليوم محاولة تهريب أسلحة خفيفة عبر طائرة مسيّرة عند الحدود الأردنية.

موقع "والا" العبري

أبرز تصريحات "رئيس الوزراء" بنيامين نتنياهو الذي قال إن إيران تطوّر صواريخ باليستية يصل مداها إلى 8000 كيلومتر، محذراً من أن إضافة 3000 كيلومتر أخرى قد يجعل "الأسلحة النووية الإيرانية تهدد معظم المدن الأميركية". كما أشار الموقع إلى استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

قناة i24 العبرية

ذكرت القناة أن ترامب أشاد بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء الصراع، مشيرة إلى أن حركة حماس وافقت على “نقاط بالغة الأهمية” في المفاوضات. وأفادت بأن هناك رغبة إسرائيلية في التوصل إلى اتفاق للمرحلة الأولى من خطة ترامب قبل نهاية الأسبوع.

القناة 14 العبرية

كشفت أن حماس تطالب بإطلاق سراح القيادي مروان البرغوثي، وتريد ضمانات بعدم استئناف (إسرائيل) القتال في حال تنفيذ صفقة الإفراج عن المختطفين. كما نقلت عن "الجيش الإسرائيلي" قوله إن صاروخاً أُطلق من شمال غزة وسقط داخل القطاع دون إصابات.

يديعوت أحرونوت

ذكرت الصحيفة أن حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل عامين بلغت 1997 شخصاً بين مدنيين وعسكريين، مشيرة إلى تقرير أميركي يفيد بأن واشنطن قدمت لـ(إسرائيل) مساعدات عسكرية بقيمة 21 مليار دولار منذ بدء الحرب.

معاريف

أفادت الصحيفة بأن "الجيش الإسرائيلي" يستعد لتنفيذ خطة ترامب المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين ووقف القتال، موضحة أن إطلاق النار يقتصر حالياً على الدفاع عن القوات. وأضافت أن المفاوضات تجري بوساطة مصرية وقطرية، لكن الخلافات بشأن الانسحاب وتشكيل حكومة غزة ما زالت عميقة، وسط مخاوف من أن يُفهم التأخير على أنه رفض.

هآرتس

أبرزت تصريحات عائلات المختطفين الذين أعربوا عن أملهم في إنجاز صفقة التبادل مع حماس واستعادة أبنائهم خلال الأسبوع الجاري. كما نقلت عن السفير الأميركي في (إسرائيل) مايك هكابي قوله إن "إسرائيل تفضل عدم الانخراط في عملية نزع سلاح حماس إذا تكفّل طرف آخر بذلك".

يسرائيل هيوم

نقلت الصحيفة عن ترامب قوله إن "حماس وافقت على أمور مهمة خلال المفاوضات”، مؤكداً ثقته في التوصل إلى اتفاق قريب. وفي سياق آخر، نقلت عنه سخرية من الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، قائلاً إنها "مجرّد مثيرة للمشاكل وتحتاج إلى طبيب".

القناة 12 العبرية

قال ترامب إن "كل دول المنطقة تريد نجاح الصفقة في غزة، وكذلك حماس"، مشيراً إلى أنه سيلتقي في البيت الأبيض بالمحرَّر عيدان ألكسندر في سياق مفاوضات الصفقة.

القناة 13 العبرية

ذكرت أن صباح اليوم (7 أكتوبر 2025) شهد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه غلاف القطاع، سقط في منطقة مفتوحة دون إصابات. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "أياماً قليلة تفصل عن التوصل إلى اتفاق، وإن لم يتحقق تقدم قريب فستتوقف المفاوضات".

قناة كان العبرية

أشارت القناة إلى أن (إسرائيل) تحيي اليوم الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر، حيث تُقام في مستوطنات غلاف غزة مراسم تذكارية.

كما نقلت عن تقرير لقناة الجزيرة أن الجولة الأولى من محادثات شرم الشيخ بين حماس والوسطاء انتهت بإيجابية، مع الاتفاق على خريطة طريق، فيما أكدت حماس أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرقل الإفراج عن المختطفين.

