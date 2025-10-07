"حماس": عامان من الصمود الأسطوري والمواجهة

يوافق اليوم الذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى المباركة، السابع من أكتوبر، يوم العبور المجيد، يوم خط أبناء فلسطين، أبناء مقاومتنا الباسلة السطر الأول على طريق حرية فلسطين.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الذكرى الثانية للعبور المجيد تمر ولا تزال المعركة متواصلة، وتداعياتها مستمرة تُلقي بظلالها السياسية والعسكرية على المنطقة والإقليم، إذ شكلت نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي والعسكري للمنطقة.

وأضافت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء "عامان والعدو لا يزال يمعن في حربه الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني الصامد، ومجازره ضد المدنيين العزل، وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ، وخذلان عربي غير مسبوق".

ولفتت النظر إلى أن الشعب الفلسطيني عانى من وجع وظلم وقهر وآلام كبيرة، ودفع أثمانًا عظيمة". مؤكدة: "وعين المقاومة ترنو نحو حرية القدس والأقصى وفلسطين كل فلسطين.

وأثنت حركة حماس على الصمود الشعبي، والالتفاف حول المقاومة، واستبسال أبناء البلاد وأصحابها، في مواجهة غرباء الأرض المحتلين، والتمسك بالحقوق في وجه مخططات التصفية والتهجير القسري.

وتابعت "قدم شعبنا كوكبة كبيرة من أبنائه وقادته شهداء على طريق الحرية، تقدمهم جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا، قادة المقاومة الباسلة، شهداء عظام على طريق الحرية".

وشددت "حماس" على أن المقاومة الفلسطينية الباسلة قدمت ثباتًا وصمودًا أسطوري في وجه أعتى احتلال إحلالي عرفته البشرية؛ دون أن تسقط راية شعبنا أو تخترق الحصون، ودون أن ينتزع العدو المواقف.

وجددت "حماس" التأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته الوطنية، وحقه في تقريره مصيره بعيدا عن مشاريع الوصاية غير المشروعة، متجذر في أرضه، ملتف حول مقاومته.

وختمت "حماس" البيان بتجديد التأكيد "نحمل غزة، وفلسطين كل فلسطين، بشعبها العظيم، ووجعه، وقهره، وآلامه، وآماله، في عقولنا وقلوبنا، وفوق رؤوسنا، نمضي به إلى رحاب القدس الشريف والأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين