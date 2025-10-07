"بتكوين" تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الاثنين مع مواصلة أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية الاستفادة من الطلب القوي من المستثمرين.

وارتفعت بتكوين إلى 125835.92 دولار أمريكي بعد أن تجاوزت 125 ألف دولار للمرة الأولى الأحد حيث سجلت تقدما بلغ 2.02 بالمئة عند 125253.63 دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وقفزت البتكوين التي تعد رائدة العملات المشفرة 2.4 بالمئة، خلال تعاملات الاثنين، لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 125671.25 دولار.

ومنذ بداية العام كان الارتفاع مدعوما بالمؤسسات الاستثمارية، والسياسات الأقل شدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والارتباط المتزايد لعملة بتكوين بالأنظمة المالية العالمية.

وحافظت "بيتكوين" على موقعها كأكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية والتي تجاوزت 2.49 تريليون دولار، بحسب آخر البيانات.

وكان أعلى مستوى قياسي سابق قد سُجّل في 14 آب/ أغسطس الماضي، عندما وصل سعر عملة بيتكوين إلى 124.47 ألف دولار.

كما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مع هذا الارتفاع، حيث قفزت أسهم شركتي سايفر ماينينغ Cipher Mining بنسبة 4.5 بالمئة، وكوين بيس، وإستراتيجي Strategy، بأكثر من 1بالمئة لكل منهما، بينما ارتفعت أسهم شركة سيركل، المُصدرة للعملات المستقرة، بنحو 2.5 بالمئة.

وبلغ سعر إيثريوم أعلى مستوى له أمس الأحد عند 4,618.72، وهو أعلى مستوى له منذ 19 أيلول/ سبتمبر الماضي. كما بلغ سعر سولانا أعلى مستوى له أمس الأحد أيضاً.

وتأتي تلك الارتفاعات بدعمٍ من توقعات مسار خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وحالة عدم اليقين الاقتصادية، وفي ظل الإغلاق الحكومي.

المصدر / وكالات