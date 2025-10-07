الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملات المداهمة والاعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت أسرى محررين وطفلًا وطلبة جامعات، وسط مواجهات واقتحامات عنيفة.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الله الراعي وأحمد الراعي بعد مداهمة منزلي عائلتيهما، كما أعادت اعتقال الأسيرين المحررين محمد جمال داود وأمير عويصي من المدينة، قبل أن تطرد جميع أفراد عائلة الأخير وتحتجزهم داخل المنزل، مع العلم أن المحرر عويصي تحرر أمس فقط من سجون الاحتلال.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء حاتم رواجبة من قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة، أثناء مروره على حاجز عين سينا متجهًا إلى عمله في رام الله.

أما في رام الله والبيرة، فقد نفذت قوات الاحتلال واحدة من أوسع حملاتها منذ بداية الشهر، باقتحام عدة أحياء في مدينة البيرة، منها البالوع والمنطقة الصناعية والماصيون وأم الشرايط وجبل الطويل، وحولت المسجد العمري إلى مركز تحقيق ميداني، واعتقلت عددًا من الشبان بينهم محررون في صفقة التبادل. كما طالت الاعتقالات مخيم الجلزون شمال المدينة، حيث اعتُقل عدد من الشبان بينهم طالب في جامعة بيرزيت.

وفي القدس المحتلة، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في مخيم قلنديا شمال المدينة، واعتقلت شابًا من مدخله الرئيسي بعد اقتحام واسع رافقه تعزيزات عسكرية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى