حرب الإبادةِ الجماعيَّة على غزَّة تدخل عامها الثَّالث

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، عامه الثالث على التوالي، لم يترك الاحتلال خلال الـ 733 يومًا أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلا وقد ارتكبه ضد أهالي القطاع، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من المصابين، بالإضافة لآلافٍ من المفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 67,160 شهيدًا و 169,679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، "غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح".

وأضاف المكتب أنه منذ فجر السبت 4 أكتوبر 2025 وحتى نهاية اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من 143 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع، وارتكب مجازر واضحة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة، وجاءت التطورات على النحو التالي:

ارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب مفترق اللبابيدي شمالي مدينة غزة.

وأعلن مستشفى الأمل، استشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على شارع 5 في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر بمستشفى الشفاء بارتقاء 3 شهداء في قصف للاحتلال على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستشهدت سيدة فلسطينية نازحة وجنينها، بالإضافة لطفلة أخرى، جراء انهيار جرف بحري في منطقة ميناء القرارة غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال مستشفى "الهلال الأحمر" الميداني، إنه تعامل مع وفاة فلسطينية وجنينها وطفلة؛ إثر انهيار أرضي على خيام نازحين بمنطقة ساحل بلدة القرارة شمالي خان يونس.

وأصيب 8 مواطنين في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفجر الاحتلال مدرعة مفخخة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما شن غارة على حي النصر غرب مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة على وسط مدينة خان يونس تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف يستهدف ذات المناطق في ظل تقارير حول اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال في المكان.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أصيبت فتاة برصاص الاحتلال في الرأس، من منطقة الشاليهات على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين