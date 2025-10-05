فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بحبح: ردُّ حماس "عبقريّ" أسقط فكرة "ريفييرا الشَّرق الأوسط"

"عدالة" يدين "تفاخر" بن غفير بتعذيب متطوِّعي "أسطول الصُّمود"

مقدّم برامج أمريكي يعتذر عن تصريحات مسيئة حول أطفال غزة

مؤسَّسة الضَّمير: الاحتلال أبلغنا باحتجاز الممرِّضة الهمص بسجن عسقلان

حزب اللَّه يعلِّق على موقف حماس من خطَّة ترامب

تفاصيل "صادمة"... مسؤولة أمميَّة رفيعة في غزَّة متَّهمةً بـ "خدمة الاحتلال"

في يومها الـ 730.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

بعد إرسال ردِّها... حماس تعزل نتنياهو دوليًّا وتحظى بإعجاب الجميع

الأساطيل التي أزعجت (إسرائيل)

تحليل لبيان حركة حماس بشأن الرد على مقترح ترامب (أكتوبر 2025)

بحبح: ردُّ حماس "عبقريّ" أسقط فكرة "ريفييرا الشَّرق الأوسط"

05 أكتوبر 2025 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
...
بشارة بحبح
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال رئيس لجنة العرب الأمريكيين، بشارة بحبح، إن رد حركة المقاومة الإسلامية حماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة يُعد "ردًا عبقريًا"، أسقط مخطط تحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأضاف بحبح، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن حماس قدّمت موقفًا سياسيًا متوازنًا ومسؤولًا، يعكس حرصها على حماية شعبها ووقف الإبادة، دون أن تُفرّط في حقوق الفلسطينيين، ودون التنازل عن مبادئها وثوابتها الوطنية.

وأشار إلى أن الفكرة الأمريكية القديمة بتحويل غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط" قد انتهت تمامًا، وأن الواقع الجديد فرض معادلات ميدانية وسياسية مختلفة بعد صمود المقاومة.

وأوضح بحبح أن ترامب يدرك جيدًا أن إنهاء حرب غزة هو مفتاحه نحو جائزة نوبل للسلام، معتبرًا أن ذلك يشكّل دافعًا رئيسيًا وراء مساعيه الأخيرة لطرح خطة تسوية سريعة.

#حماس #غزة #خطة ترامب #بشارة بحبح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة