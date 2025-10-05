تحليل لبيان حركة حماس بشأن الرد على مقترح ترامب (أكتوبر 2025)

سناء زكارنة

. السياق العام:

جاء البيان الصادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لحظة سياسية وأمنية بالغة التعقيد، حيث يتعرض قطاع غزة منذ نحو عامين لحرب إبادة شاملة، مع ضغوط أمريكية – إسرائيلية لتسويق خطة جديدة عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن وقف الحرب مقابل ترتيبات سياسية وأمنية. في هذا السياق، يهدف بيان الحركة إلى تحديد موقعها ضمن المعادلة الإقليمية والدولية، وإظهار استعدادها للتعاطي مع المبادرات الدولية دون التخلي عن الثوابت الوطنية.

2. البنية الخطابية للبيان:

يمكن ملاحظة أربعة عناصر رئيسة في بناء البيان:

1. التأطير الشرعي والسياسي: يبدأ البيان بالصيغة الدينية ("بسم الله الرحمن الرحيم") ثم بالإشارة إلى المسؤولية الوطنية، بما يعكس محاولة الدمج بين المرجعية الإسلامية والشرعية الوطنية.

2. الشرعية التوافقية: يؤكد البيان أن الموقف جاء بعد مشاورات داخلية موسعة، ومع القوى الفلسطينية والوسطاء، بما يمنح القرار طابعًا مؤسساتيًا وجماعيًا، ويقطع الطريق على تصوير الحركة كفاعل منفرد.

3. الموقف العملي: يتضمن تثمينًا للجهود الإقليمية والدولية، مع قبول مشروط ببعض بنود الخطة (وقف الحرب، إدخال المساعدات، تبادل الأسرى، تسليم إدارة القطاع لهيئة مستقلة)، مقابل رفض البنود التي تمس جوهر القضية الفلسطينية (التهجير، الاحتلال، القضايا النهائية).

4. التفريق بين المستويات: يفصل البيان بين القضايا الإنسانية العاجلة (وقف الحرب والتبادل) والقضايا الاستراتيجية الكبرى (مستقبل غزة والحقوق الفلسطينية) التي يُرحّل نقاشها إلى "إطار وطني جامع".

3. الرسائل الضمنية:

للداخل الفلسطيني: الحركة تُظهر نفسها بوصفها فاعلًا مسؤولًا، منفتحًا على التوافق الوطني ومستعدًا للتنازل في الجوانب الإدارية، مع تمسكها بالثوابت الوطنية.

للخارج (الوسطاء والدول الإقليمية): حما..س مستعدة للتفاوض والانخراط في ترتيبات عملية، لكنها ليست بصدد تقديم تنازلات استراتيجية مجانية.

لإسرائيل والولايات المتحدة: هناك استعداد للصفقات التكتيكية (تبادل الأسرى، ترتيبات إدارية)، لكن القضايا السيادية الكبرى (الأرض، الحقوق التاريخية) غير قابلة للتفاوض الأحادي.

4. نقاط القوة في البيان:

- المرونة التكتيكية: إظهار قدرة على التكيف مع الضغوط الدولية من دون التفريط بالثوابت.

- إضفاء الشرعية الجماعية: ربط القرار بالمشاورات الداخلية والفصائلية يعزز صدقيته أمام الجمهور الفلسطيني.

- التدرج في الطرح: البدء بالقضايا الإنسانية المستعجلة يمنح البيان بعدًا إنسانيًا ويخفف من الضغط الدولي.

5. التحديات

الغموض المتعمد: ترك القضايا الكبرى للمستقبل قد يُقرأ كاستعداد لتنازلات لاحقة.

قضية التكنوقراط: طرح إدارة مستقلة للقطاع قد يفتح الباب أمام محاولات إقصاء الحركة سياسيًا إذا لم تكن الضمانات كافية.

الاعتماد على الوسطاء: إبراز دور الوسطاء يكشف محدودية استقلالية القرار في ظل الضغوط الإقليمية والدولية.

6. التقدير الاستراتيجي:

البيان يمثل انعكاسًا لتحول براغماتي في خطاب حماس السياسي: من التركيز الحصري على المقاومة المسلحة إلى دمجها مع أدوات سياسية وإدارية أكثر مرونة.

تمسك بالثوابت الوطنية الكبرى (رفض التهجير والاحتلال، الحقوق التاريخية) مع قبول تكتيكي بترتيبات عملية مؤقتة (التبادل، التكنوقراط).

محاولة لتقديم الذات كفاعل فلسطيني وطني جامع، وليس مجرد حركة مقاومة محلية.

ردّ حركة حماس على مقترح الرئيس ترامب يُظهر مزيجًا من الصلابة الاستراتيجية والمرونة التكتيكية. فهو من جهة يرفض الترتيبات التي تمس جوهر القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى يبدي انفتاحًا على الترتيبات الإنسانية والإدارية المرحلية، بما يعكس إدراكًا لتعقيدات البيئة الدولية والإقليمية.

وعليه، يمكن القول إن البيان يمثل محاولة لتثبيت صورة حما..س كـ"فاعل سياسي وطني" قادر على إدارة التوازن بين المقاومة المسلحة والانخراط في الترتيبات السياسية المرحلية، دون أن يُتهم بالاستسلام أو التفريط.