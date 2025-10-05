الصحة: 65 شهيداً و153 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، وصول 65 شهيدا و153 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، أن من بين الشهداء شهيدان جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، لترتفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 67,139 شهيدًا و169,583 جريحاً.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ استأنف الاحتلال حرب الإبادة في مارس/ آذار الماضي غداة انقلابه على وقف إطلاق النار المعلن في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، فقدت 13,549 شهيدًا و 57,542 إصابة، في مؤشر واضح على استمرارية وحجم الخسائر البشرية في غزة.

وفيما يخص شهداء لقمة العيش والمساعدات الإنسانية، أفادت الصحة بوصول شهيدان و32 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي ضحايا لقمة العيش منذ بدء العدوان إلى 2,605 شهيدا وأكثر من 19,124 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين