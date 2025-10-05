إصابات إحداها خطيرة برصاص قوات الاحتلال في بيت لحم وقلقيلية

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة بيت لحم وجنوب قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب بيت ساحور، بعد أن فتح جنود الاحتلال نيرانهم صوبهم.

وأوضحت الوزارة أن أحد المصابين بحالة خطيرة، مضيفة أنهم نقلوا جميعا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

#شاهد| لحظة نقل إصابات من العمال برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شرق بيت لحم إلى مشفى جالا الحكومي. pic.twitter.com/JLMgSlTrhJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 5, 2025

في حين، أفادت مصادر محلية بأن 12 عاملًا فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في منطقة وادي الحمص شرقي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر إن 8 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال حالتهم بين متوسطة وخطرة بواد الحمص.

وفي قلقيلية، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز جلجوليا العسكري بقلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال منعت طواقمه في قلقيلية من الوصول إلى إصابة بالرصاص الحي على حاجز جلجولية، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بعد إصابته.

ويكثف الاحتلال الإسرائيلي منذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، تمهيدا للإسراع في فرض السيادة عليها.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

ويدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 67 ألف شهيد، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين