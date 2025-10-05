ديفيد زيني يتولى رسميًا رئاسة جهاز "الشاباك" دون مراسم تنصيب

تسلّم اللواء الاحتياط ديفيد زيني رسميًا، اليوم الأحد، مهامه رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلفًا لرونين بار، وذلك عقب رفض المحكمة العليا الالتماسات التي طالبت بتجميد تعيينه.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن مراسم التسليم لن تُقام في مقر الجهاز أو مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نظرًا للجدل الذي رافق قرار التعيين خلال الأسابيع الماضية.

ومن المقرر أن يباشر زيني عمله بالتنسيق الوثيق مع نائب رئيس الشاباك الحالي، المعروف بالحرف "س"، الذي تولّى إدارة الجهاز مؤقتًا في الفترة الأخيرة، لضمان انتقال مهني منظم.

وفي أول تعليق رسمي، "هنأ" نتنياهو في بيان صحفي، اللواء ديفيد زيني على توليه رئاسة جهاز الأمن العام، "وتمنى له النجاح في مهمته الجسيمة".

كما شكر رئيس الجهاز (س) على "خدمته المخلصة ومساهمته في حماية أمن الإسرائيليين."

المصدر / فلسطين أون لاين