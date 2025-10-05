مسؤول أممي: خطة ترامب تمثل فرصة مهمة لوقف المجزرة والمعاناة

عدّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة تمثل فرصة مهمة لوقف "المجزرة والمعاناة" بصورة "نهائية" في القطاع.

وأعرب تورك في تصريحات عبر منصة "إكس" أمس السبت، عن أمله في أن تفتح الديناميكية نحو نهاية الحرب في غزة الطريق لوقف دائم للأعمال الحربية، يليه نهوض وإعادة إعمار، عملا بالحقوق الإنسانية الدولية والقانون الإنساني، ولحل دولتين نحن بأمس الحاجة إليه.

وقال: "إنها فرصة حيوية لكل الأطراف والدول ذات النفوذ للتحرك بحسن نية ووضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة، والإغداق بالمساعدات الإنسانية على قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن وأعداد الفلسطينيين المعتقلين".

كذلك رحبت منظمة الصحة العالمية بخطة ترامب لغزة وشدد مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على فرصة إعادة بناء المستشفيات، مؤكدا السبت عبر "إكس"، أن "السلام خير دواء".

وقال غيبرييسوس في بيان: "خلال عامين، لم نكن أقرب من تحقيق السلام أكثر مما نحن الآن. لا يمكننا تفويت هذه الفرصة. لقد أُزهقت أرواح كثيرة ودُمّرت".

وتنص خطة ترامب على وقف الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، وانسحاب جيش الاحتلال تدريجيا من غزة، ونزع سلاح حماس التي "لن يكون لها أي دور في حكم غزة"، وأن تتولى إدارة القطاع هيئة تكنوقراطية تُشرف عليها سلطة انتقالية برئاسة ترامب نفسه.

يأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال عملياته وغاراته العنيفة في قطاع غزة ولا سيما في الشمال الذي اعتبره "منطقة قتال خطيرة"، على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي لوقف القصف، فيما قالت حركة حماس إنها جاهزة للبحث في تفاصيل الإفراج عن الرهائن.

المصدر / فلسطين أون لاين