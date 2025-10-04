لازاريني يجدِّد دعوته لرفع الحظر "الإسرائيلي" عن الأونروا

فلسطين أون لاين

04 أكتوبر 2025 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" فيليب لازاريني

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" فيليب لازاريني، إلى رفع الحظر "الإسرائيلي" على أنشطة الوكالة في ظل زخم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال لازاريني في منشور على صفحته بمنصة "إكس"، اليوم السبت، إن هناك "زخما نادرا ومُرحّبا به للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتمهيد الطريق لحل طويل الأمد لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في القطاع الفلسطيني المحاصر".

وأشار إلى أن هذه التطورات "بصيص أمل يتيح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، معالجة المجاعة ومعاناة أكثر من مليوني شخصٍ يعانون من احتياجاتٍ لا تُوصف".

وجدد لازاريني دعوته لرفع الحصار عن غزة ورفع حظر دخول موظفي الاونروا الدوليين والسماح بإدخال الإمدادات الإنسانية حتى نتمكن من دعم الفلسطينيين في هذه اللحظة الحرجة.

المصدر / وكالات
