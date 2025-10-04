كتائب القسَّام تبثُّ مشاهد لاستهداف مجاهديها قوات الاحتلال في "تل الهوا" (شاهد)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد من استهداف مقاتليها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد مقاتلين من القسام وهم يعاينون آلية إسرائيلية من مسافة قريبة ثم يقصفونها.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين" كما استهدفت بقذائف الهاون قوات لجيش الاحتلال متوغلة في حي تل الهوا.

وقالت القسام إن هذه العملية، تأتي ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى" التي أطلقتها في وقت سابق ردا على "عربات جدعون 2" التي شنها الاحتلال على مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري السبت أن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي ألوية الناصر صلاح الدين، تمكنوا من استهداف مروحية "إسرائيلية" من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام7" شمال مدينة غزة بتاريخ 25-9-2025.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مقاتلو "القسام" عن استهداف نقطة تمركز لجيش الاحتلال داخل "استراحة مسك الجراح" شمال غربي مدينة غزة، بدفعتين من قذائف الهاون يومي 30 سبتمبر/ أيلول و1 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة في قطاع غزة عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في أنحاء مختلفة من القطاع، موقعة الخسائر المادية والبشرية في صفوفها.

المصدر / فلسطين أون لاين