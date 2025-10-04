فلسطين أون لاين

"لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض"

04 أكتوبر 2025 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
"معظمهم من الأطفال".. الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية في حي التفاح شرق مدينة غزَّة

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، مجزرة مُروّعة، عقب قصفها منزلًا مأهولًا في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن المجزرة أسفرت عن 17 شهيدا بالإضافة لعدة إصابات؛ بينما أُبلغ عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، عقب استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "عبد العال" في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأوضحت المصادر، أن غالبية الشهداء من الأطفال، فيما لا يزال أكثر من 20 مواطنًا تحت الأنقاض".

ومن جهته، أدان مركز غزة لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من الدعوة العلنية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس إلى الاحتلال لوقف قصف القطاع.

وأكد المركز، أن فريقه الميداني وثق تنفيذ القوات "الإسرائيلية" 59 عملية قصف جوي ومدفعي في أقل من 16 ساعة عقب مطالبة ترامب، استهدفت مناطق مكتظة بالسكان وأحياء مدنية ومنشآت حيوية، من بينها منازل سكنية، محال تجارية، طرق رئيسية، ومرافق خدمية.
 

