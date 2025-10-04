إصابات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن شابًا أصيب برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة مع أهالي قرية دير جرير، شمال شرق رام الله، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع خلال مواجهات مع أهالي مدينة دورا جنوبي الخليل.

وفي شمال الضفة المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مدينة نابلس، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قريتي عقربا وبيا جنوبي المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة مدن وقرى ومخيمات بالضفة، حيث اقتحمت مخيم العين غرب نابلس وقرية مادما.

وفي جنين، اقتحمت بلدتي عرابة وقباطية، كما نفذت عمليات تجريف بشوارع قرية العرقة وأغلقت الطرق الفرعية قرب جنين، وبلدة بلعا شرق مدينة طولكرم.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مخيم جنين الذي يواجه عدوانا واسعا منذ عدة شهور، وتظاهر أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، في مدينة جنين، للمطالبة بالعودة إلى مخيماتهم.

وفي القدس المحتلة، أُصيب، شاب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الشاب أُصيب بالصدر،وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة واقتحمت عدة منازل في بيت عنان، كما اقتحمت بلدة بيت دقو المجاورة وأطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، قتل الاحتلال والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل.

المصدر / وكالات