وصول طائرة تركية تقل ناشطي "أسطول الصمود" إلى إسطنبول

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت إن نحو 137 ناشطا احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمشاركتهم في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسطنبول جوا.

وأفادت مصادر تركية، بأن الناشطين صعدوا إلى طائرة لشركة الخطوط الجوية التركية عقب هبوطها في مطار "رامون" بإيلات "أم الرشراش" المحتلة، قبل ظهر السبت.

وأقلعت الطائرة من المطار المذكور، ووصلت إلى مطار إسطنبول.

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية التركية أن طائرة ستنقل 36 مواطنا تركيا إلى إسطنبول، إضافة إلى 137 من رعايا عدد من الدول، هي الولايات المتحدة والإمارات والجزائر والمغرب وليبيا والكويت وإيطاليا وماليزيا وموريتانيا وسويسرا وتونس والأردن.

ومساء الأربعاء، استولت قوات الاحتلال على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وقالت بينيديتا سكوديري البرلمانية الإيطالية التي شاركت في الأسطول "تم إيقافنا بوحشية... وأخذنا رهائن بوحشية".

ووفقا لمنظمة عدالة؛ لم يتمكن بعضهم من الاتصال بمحامين وحرموا من الحصول على الماء والأدوية وكذلك استخدام المراحيض.

وقالت المنظمة إنه تم أيضا "إجبار النشطاء على الركوع وأيديهم مقيدة بشريط بلاستيكي لخمس ساعات على الأقل، بعد أن هتف بعض المشاركين ’الحرية لفلسطين‘".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

