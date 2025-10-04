أردوغان: ردُّ "حماس" على خطة ترمب بشأن غزَّة خطوةٌ بنَّاءة ومهمَّة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد حركة المقاومة الإسلامة "حماس" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، خطوة بناءة ومهمة في سبيل تحقيق السلام الدائم.

جاء ذلك في تدوينة للرئيس أردوغان عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أكد فيها أنه ينبغي على "إسرائيل" الآن وقف كل هجماتها فورا، والالتزام بخطة وقف إطلاق النار.

وأشار أردوغان إلى أنه يجب اتخاذ كل الخطوات دون إضاعة للوقت في سبيل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق السلام الدائم، مؤكدًا أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة، وهذه اللوحة المخزية التي جرحت الضمير العالمي بعمق، ينبغي أن تتوقف الآن.

وشدد على أن تركيا بكامل إمكاناتها ستواصل العمل من أجل أن تفضي المفاوضات لأفضل نتيجة ممكنة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي.

ومساء الجمعة، قالت حماس، في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء والأموات.

كما جددت حماس موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستناداً للدعم العربي والإسلامي، مؤكدة أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب تناقش في إطار فلسطيني

المصدر / فلسطين أون لاين